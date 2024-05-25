إعلان مصري جديد بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

قالت الرئاسة المصرية، مساء الجمعة، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تسليم الأمم المتحدة مساعدات إنسانية “في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني”.

وأضافت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي “على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين أكدا “ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية”، كما أكدا “رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول أن القاهرة “ستعيد إدخال المساعدات لغزة من معبر رفح عبر آلية يتم الاتفاق عليها مع السلطة الفلسطينية”.

ونقلت عن المصدر قوله إن “‏معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية”.

من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، نقلته وكالة “وفا” الرسمية، إنه “تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح”.

عاجل | وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول: مصر ستعيد إدخال المساعدات لغزة من معبر رفح عبر آلية يتم الاتفاق عليها مع السلطة الفلسطينية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 24, 2024

من جهتها، قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن 906 شاحنة فقط دخلت قطاع غزة منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن حوالي 800 من تلك الشاحنات كانت محملة بإمدادات غذائية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 143 شاحنة مرت من معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل في جنوب غزة، بينما دخلت 62 شاحنة من معبر إيريز (بيت حانون) و604 شاحنات من معبر إيريز الغربي في شمالي القطاع.

وأضاف المكتب أن 97 شاحنة عبرت من الرصيف العائم الذي أقامته الولايات المتحدة في وسط غزة وبدأ تشغيله قبل أسبوع.

وتقول الأمم المتحدة إنه يتعين دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة من المساعدات والسلع التجارية يوميًا إلى قطاع غزة.