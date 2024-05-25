الأمم المتحدة: 45 ألفا من الروهينغيا فروا من المعارك في ميانمار

أفادت الأمم المتحدة، الجمعة، بأن تصاعد حدة القتال بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة في ولاية راخين (أراكان) في ميانمار أرغم نحو 45 ألفا من أقلية الروهينغيا على الفرار وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات.

وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل لصحفيين في جنيف “نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو” وهما مدينتا صفيح.

وأضافت “يقدر عدد الروهينغيا الذين فروا بنحو 45 ألفا وقد انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثاً عن الأمان”.

وفر مئات الآلاف من الروهينغيا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية.

وأشارت ثروسيل إلى أن “أكثر من مليون من الروهينغيا موجودون في بنغلادش، بعد أن فروا من عمليات تطهير سابقة”.

وأضافت أن مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك حض بنغلادش ودولا أخرى على “توفير حماية فعالة لمن يبحثون عنها بما يتماشى مع القانون الدولي، وضمان التضامن الدولي مع بنغلادش في استضافة لاجئي الروهينغا في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما)”.

وعبّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في بيان مشترك، الجمعة، عن القلق إزاء التقارير عن فرار عشرات آلاف المدنيين في ولاية راخين، داعين “جميع الجهات المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين”.