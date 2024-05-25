الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم في غزة (فيديو)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأمريكي العائم في غزة إلى شواطئ مدينة أسدود.

وأظهر مقطع مصور جزءا من الرصيف الأمريكي البحري تتقاذفه الأمواج أمام شاطئ مدينة أسدود على البحر المتوسط.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في الـ17 من الشهر الجاري وصول أولى شاحنات المساعدات التي تستخدم الرصيف العائم، إلى شاطئ غزة.

وطبقًا لبيانات من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن حوالي 90 شاحنة ستصل إلى قطاع غزة يوميًّا عبر الرصيف العائم، ومن المتوقع وصول 150 شاحنة يوميًّا في مرحلة لاحقة.

وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر وما زال منذ ذلك الحين مغلقا، وكان جيش الاحتلال قد أغلق من قبلُ معبر كرم أبو سالم.

#شاهد | فيديو لانهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري من شاطئ غز.ة إلى أسدود. pic.twitter.com/4sK13ocAtl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 25, 2024

ليس الأول

وكان براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية قد قال، أول أمس الخميس، إن 3 جنود أمريكيين لحقت بهم إصابات غير قتالية خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلّفت 35857 شهيدا و80293 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لرئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.