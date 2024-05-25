القسام تستهدف مدرعات الاحتلال بالقذائف الصاروخية والهاون جنوبي رفح (فيديو)
مدة الفيديو 01 minutes 14 seconds
25/5/2024
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لاستهداف دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة.
وذكرت كتائب القسام، مساء السبت، أن مقاتليها “استهدفوا دبابة (ميركافا) وجرافة عسكرية من نوع (دي 9) بقذيفتي (تاندوم) و(الياسين 105)، ودكوا جنود العدو وآلياته في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح”.
ويظهر مقاتلو القسام في المقطع وهم يباغتون مدرعات قوات الاحتلال ويستهدفونها بالقذائف الصاروخية من عدة أمتار، ثم يطلقون وابلا من قذائف الهاون ضد جنود الاحتلال.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة تنفيذ العمليات التالية ضد قوات الاحتلال:
- قنص جندي ببندقية الغول القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.
- تفجير منزل مفخخ في قوة خاصة بجوار عمارة “حبوب” في مخيم جباليا شمالي القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
- تفجير عبوة رعدية في قوة من الجنود قرب عين نفق شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
- استهداف دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.
- استهداف دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” خلف مدارس أبو زتون.
- استهداف دبابة “ميركافا 4” أخرى بقذيفة “الياسين 105” على مفترق البرعي بمخيم جباليا شمالي القطاع.
- استهداف دبابتين من نوع “ميركافا 4” بقذيفتي “الياسين 105” في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر