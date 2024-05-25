القسام تستهدف مدرعات الاحتلال بالقذائف الصاروخية والهاون جنوبي رفح (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لاستهداف دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام، مساء السبت، أن مقاتليها “استهدفوا دبابة (ميركافا) وجرافة عسكرية من نوع (دي 9) بقذيفتي (تاندوم) و(الياسين 105)، ودكوا جنود العدو وآلياته في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح”.

ويظهر مقاتلو القسام في المقطع وهم يباغتون مدرعات قوات الاحتلال ويستهدفونها بالقذائف الصاروخية من عدة أمتار، ثم يطلقون وابلا من قذائف الهاون ضد جنود الاحتلال.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة تنفيذ العمليات التالية ضد قوات الاحتلال: