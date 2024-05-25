القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف دبابتين شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، قتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين واستهداف دبابتين في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تلغرام “تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية في منطقة المشروع شمال شرق معسكر جباليا شمال القطاع”.

وأضافت في بيان “تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية خاصة بجوار عمارة حبوب في مخيم جباليا شمال القطاع، وإيقاع أفرادها ما بين قتيل وجريح”.

وعلى الصعيد نفسه، قالت القسام “تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة رعدية في قوة من الجنود الصهاينة قرب عين نفق شرق مخيم جباليا شمال القطاع وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

استهداف دبابتين

وأشارت كتائب القسام في بيان إلى أنها استهدفت دبابتين للاحتلال من نوع “ميركافا 4” بقذيفتي “الياسين 105” في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 650 ضابطا وجنديا قُتلوا، وأصيب نحو 3 آلاف و600، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط اتهامات بإخفاء العدد الحقيقي لقتلاه وجرحاه.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35903 شهداء و80420 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.