تأجيل مهرجان للسينما الإسرائيلية في فرنسا بسبب الحرب على غزة (فيديو)

أعلنت سلطات مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الجمعة، تأجيل مهرجان سينمائي إسرائيلي كان مقررًا أن تستضيفه المدينة، إلى أجل غير مسمى؛ جراء استمرار الحرب على غزة.

وتستضيف المدينة الواقعة في شرق فرنسا مهرجان “شالوم أوروبا” منذ 15 عاما، وكان من المقرر أن يقام بنسخته المقبلة من الـ16 إلى الـ20 يونيو/حزيران.

ولم تذكر بلدية المدينة سبب التأجيل، لكنها قالت إن ستراسبورغ “دعمت دائما مهرجان شالوم أوروبا وستواصل القيام بذلك”، ولم تعد بالمساعدة على إقامة المهرجان في موعد مناسب للمنظمين.

ويُنظِّم المهرجان ممثلون عن الجالية الإسرائيلية في فرنسا.

وكتب مهرجان “شالوم أوروبا” على صفحته على فيسبوك أن “أحداثًا” أجبرت على اتخاذ القرار بإقامة الحدث في وقت “أكثر هدوءًا”، مضيفًا “سلامة المشاركين لدينا ورفاهيتهم تشكّلان أولويتنا المطلقة”.

🇵🇱🇮🇱 At the Krakow annual Jewish festival, which will be held from June 23 to 30 and is one of the largest in Europe, this year they decided to cancel the final concert “Shalom on Szeroka Street”. pic.twitter.com/sQao7N7IdE

— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) May 24, 2024