جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل (فيديو)

تفاعل جمهور قناة الجزيرة مباشر عبر خطها الساخن مع إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا يقضي بوقف الهجوم على مدينة رفح الحدودية مع مصر.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن إن إسرائيل كعادتها، لن تمتثل لهذه القرارات، وستواصل مجازرها في رفح كما حدث مع القرارات السابقة.

وتساءل آخرون عن إمكانية تنفيذ محكمة العدل الدولية هذه القرارات على أرض الواقع، وعن إمكانية إلزام إسرائيل بالامتثال لها، باعتبار أن هذه المحكمة لا تملك قوة عسكرية ولا جيشًا يستطيع إجبار الاحتلال على وقف مجازره في غزة بشكل عام، وفي رفح بشكل خاص.

وأكد متابعون أن هذا القرار “يضع دولة الاحتلال في مأزق كبير، كما يحشرها في زاوية مغلقة ويعزلها دوليًا وإقليميًا وعربيًا، علاوة على أنه يدين إسرائيل ويؤكد المجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين”، على حد وصفهم.

ورأى متفاعلون أنه لا يوجد أي أهمية لهذه القرارات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعمل حق النقض “فيتو” بعد أن يتم تحويل القرارات إلى مجلس الأمن.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، في وقت سابق من الجمعة، أوامرها بتدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف هجومها على رفح فورًا، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرًا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.