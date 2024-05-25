سرايا القدس تقصف سديروت برشقات صاروخية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد من قصف مستوطنة سديروت برشقات صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من قصف مغتصبة سديروت برشقات صاروخية ردًّا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا”.

وكانت السرايا قد قالت في بيان أمس الجمعة “قصفنا برشقة صاروخية من نوع (107) جنود وآليات العدو المتقدمة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح”.

وأضافت في بيان آخر: “استهدفنا بصاروخ (107 موجه) تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في محيط مستشفى الصداقة التركي وحققنا إصابات مباشرة”.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة خلّفت 35857 شهيدا و80293 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لرئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.