سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا من فوق دبابته في محور نتساريم (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قنص أحد مقاتليها جنديًّا إسرائيليًّا في “محور نتساريم” جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد رصد القناص للجندي الإسرائيلي بدقة، وهو يقف فوق الدبابة قبل استهدافه وإصابته بشكل مباشر ليسقط فورا.

ودأبت سرايا القدس إلى جانب كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على توثيق عملياتها ضد جنود جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

في السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر، إلى 35 ألفا و903 شهداء و80 ألفا و420 مصابا.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، السبت، في اليوم الـ231 للحرب المتواصلة منذ 7 من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وقالت الوزارة إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد عائلات في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 46 شهيدا و130 مصابا خلال آخر 24 ساعة”.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت إحداها مدرسة تؤوي مئات النازحين شمالي قطاع غزة، في حين كثف جيش الاحتلال قصف مدينة رفح خلال الساعات الماضية بالتزامن مع توسيع توغله باتجاه وسط المدينة، رغم إصدار محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أمرا لتل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في رفح “بشكل فوري”.