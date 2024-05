طلاب جامعة كولومبيا يعودون للتظاهر مجددا ضد الحرب على غزة (فيديو)

عاد طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في ولاية نيويورك إلى التظاهر مرة أخرى من خارج بوابات الجامعة، هذه المرة، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ232.

وجاب الطلاب، ومعهم مئات من المتظاهرين الشوارع المحيطة بالجامعة، التي انطلقت منها شرارة مسيرات ومظاهرات وصلت إلى أكثر من 120 جامعة ومركز أكاديمي، للمطالبة بوقف الحرب في غزة، ووقف استثمارات “المال الوقفي الجامعي”، في الشركات الداعمة لدولة الاحتلال، والشركات العاملة فيها، وإيقاف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، خاصة في المجال البحثي.

"Long live Hind’s Hall, every fascist state will fall." Hundreds of pro-Palestine protesters are protesting right now outside Columbia University. pic.twitter.com/dqliSYE2bd — Quds News Network (@QudsNen) May 24, 2024

كما تظاهر الطلاب والنشطاء أمام مقر إقامة رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، التي حرضت على الطلاب ودعت الشرطة إلى الدخول إلى الحرم الجامعي، وقمع التظاهرات، وإزالة خيم الاعتصام واعتقال الطلبة؛ لإجبارها على سحب الاستثمارات، وإيقاف التعاون مع دولة الاحتلال.

NOW: Pro-Palestine protesters are rallying outside the house of Columbia University President Minouche Shafik pic.twitter.com/NlQDzpiqWD — katie smith (@probablyreadit) May 24, 2024

جامعة كاليفورنيا

يشار إلى أن طلاب جامعة كاليفورنيا الأمريكية عادوا إلى الاعتصام في حرم الجامعة، يوم أمس، احتجاجًا على الحرب المدمرة.

وبدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، في 18 إبريل/نيسان، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.