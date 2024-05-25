سياسة

طلاب جامعة كولومبيا يعودون للتظاهر مجددا ضد الحرب على غزة (فيديو)

منع طلبة جامعة كولومبيا من التظاهر دعما لغزة
طلبة جامعة كولومبيا يتظاهرون دعما لغزة (رويترز)
25/5/2024

عاد طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في ولاية نيويورك إلى التظاهر مرة أخرى من خارج بوابات الجامعة، هذه المرة، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ232.

وجاب الطلاب، ومعهم مئات من المتظاهرين الشوارع المحيطة بالجامعة، التي انطلقت منها شرارة مسيرات ومظاهرات وصلت إلى أكثر من 120 جامعة ومركز أكاديمي، للمطالبة بوقف الحرب في غزة، ووقف استثمارات “المال الوقفي الجامعي”، في الشركات الداعمة لدولة الاحتلال، والشركات العاملة فيها، وإيقاف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، خاصة في المجال البحثي.

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كما تظاهر الطلاب والنشطاء أمام مقر إقامة رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، التي حرضت على الطلاب ودعت الشرطة إلى الدخول إلى الحرم الجامعي، وقمع التظاهرات، وإزالة خيم الاعتصام واعتقال الطلبة؛ لإجبارها على سحب الاستثمارات، وإيقاف التعاون مع دولة الاحتلال.

جامعة كاليفورنيا

يشار إلى أن طلاب جامعة كاليفورنيا الأمريكية عادوا إلى الاعتصام في حرم الجامعة، يوم أمس، احتجاجًا على الحرب المدمرة.

وبدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، في 18 إبريل/نيسان، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

المصدر : وكالة الأنباء الفلسطينية