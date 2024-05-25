كتائب شهداء الأقصى تقصف موقع “ميغن” برشقة صاروخية (فيديو)
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25/5/2024
أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف تجمع قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع “ميغن” العسكري برشقة صاروخية من نوع (107).
ونشرت كتائب الأقصى، مساء السبت، مقطع فيديو لمشاهد من “قصف تحشدات جنود وآليات العدو الصهيوني في موقع (ميغن) العسكري برشقة صاروخية من نوع (107)”.
وقالت في التعليق الصوتي على الفيديو إنها أطلقت الرشقة الصاروخية من منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال.
كما أعلنت كتائب الأقصى عن تنفيذ العمليات التالية:
- دكَّ تجمع لجنود وآليات العدو في حي القصاصيب بمدينة جباليا، شمالي قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار (60).
- استهداف دبابة من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة مضادة للدروع في محور التقدم، بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، وتأكيد إصابتها بشكل مباشر.
- قصف حشودات لآليات جيش الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم شرق مخيم جباليا.
المصدر : الجزيرة مباشر