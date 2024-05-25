كتائب شهداء الأقصى تقصف موقع “ميغن” برشقة صاروخية (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف تجمع قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع “ميغن” العسكري برشقة صاروخية من نوع (107).

ونشرت كتائب الأقصى، مساء السبت، مقطع فيديو لمشاهد من “قصف تحشدات جنود وآليات العدو الصهيوني في موقع (ميغن) العسكري برشقة صاروخية من نوع (107)”.

وقالت في التعليق الصوتي على الفيديو إنها أطلقت الرشقة الصاروخية من منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال.

كما أعلنت كتائب الأقصى عن تنفيذ العمليات التالية: