لحظة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في مستوطنة كريات شمونة (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” متداول لحظة سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية في مستوطنة “كريات شمونة” الإسرائيلية، الجمعة، بالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط 10 صواريخ، تم إطلاقها من جنوب لبنان، في مناطق عدة في الجليل الأعلى، أحدها صاروخ ثقيل في كريات شمونة.

وأضافت أن الصاروخ الذي سقط في كريات شمونة تسبب بأضرار في مبنى قيد البناء.

كما أظهرت مقاطع متداولة آثار الدمار التي نتجت عن الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه المستوطنة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن الصواريخ تسببت بأضرار جسيمة في عدد من المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد، الجمعة، قرابة 20 صاروخًا تم إطلاقها من جنوب لبنان، باتجاه مناطق عدة في الجليل الأعلى، من بينها: موشاف دوفيف والمالكية وكريات شمونة.

ودوّت صفارات الإنذار مرات عدة على مدار يوم الجمعة في المناطق الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أعلنت جماعة “حزب الله” اللبنانية شن هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية دعمًا للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، وردًا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان:

استهداف مقر قيادة ‏”كتيبة السهل” التابعة “للواء 769” في قاعدة “بيت هلل” بصواريخ “فلق” وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف تجمع ‏للجنود عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.

شنّ هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في إييليت، واستهداف ‌‏أماكن استقرار الضباط والجنود.

شنّ هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف مستهدفة مكان ‏تموضع الضباط والجنود واستقرارهم .

. استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

استهداف مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة، وإصابته بشكل ‏مباشر ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية.

استهداف دبابة “ميركافا” في حرش شتولا بديلة عن الدبابة التي ‏تم تدميرها، يوم الخميس، بالصواريخ الموجّهة أثناء تحرّكها ما أدى إلى إصابتها وتدميرها ‏ووقوع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، وعند رصد تحرّك الجنود حول الدبابة المدمّرة تم استهدافها بقذائف المدفعيّة وأصابتهم بشكل مباشر.

استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة “مرغليوت” ‏بالأسلحة الصاروخيّة.

استهداف موقع ‏المالكية بصاروخي “بركان” وإصابته بشكل مباشر.

استهداف التجهيزات التجسسية في موقع “بياض بليدا” بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل مباشر، مما أدى إلى تدميرها.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “قصفت محيط المنازل في بلدة حولا”، كما “ألقت قذائف فوسفورية على الأحياء السكنية” في البلدة، مما تسبب باشتعال النيران بين المنازل.

وأظهر مقطع متداول حرائق في بلدة حولا جنوبي لبنان جراء القصف الإسرائيلي.