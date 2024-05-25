مسيرة في اللد إحياء لذكرى “هبة الكرامة” وسط حضور إسرائيلي مكثف (فيديو)

شارك العشرات من أبناء مدينة اللد وعرب 48 في مسيرة إحياء للذكرى الثالثة لـ”هبة الكرامة”، الجمعة، وسط وجود مكثف لأفراد الشرطة الإسرائيلية على طول المسيرة.

وجابت المسيرة شوارع المدينة وصولًا إلى ميدان “موسى حسونة” الذي استشهد عام 2021 برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال مشاركته في مسيرة رافضة للاعتداءات الإسرائيلية على المعتصمين في حي الشيخ جراح والمصلين في المسجد الأقصى.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بالعدالة، وتدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالب مالك حسونة، والد الشهيد موسى، السلطات الإسرائيلية بحق ابنه الذي قتل بدم بارد.

وشهدت بعض النقاط التي سارت فيها المسيرة توترًا بعد أن حاول مستوطنون الاعتداء على المشاركين في المسيرة أمام أفراد الشرطة الإسرائيلية، الذين كانوا يرافقون المسيرة ولم يتدخلوا لمنع المستوطنين.

وشهدت المدن والبلدات العربية، في مايو/أيار 2021، احتجاجات ضخمة، أطلق عليها “هبة الكرامة”، رفضًا لاعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة وعلى المصلين في المسجد الأقصى، ورفضًا للحرب التي شنتها إسرائيل وقتها على قطاع غزة.

واستشهد عدد من عرب 48 خلال تلك المظاهرات من بينهم موسى حسونة، برصاص مستوطنين في اللد، ومحمد كيوان برصاص الشرطة في أم الفحم.