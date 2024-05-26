أبو عبيدة: مقاتلو القسام أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير (فيديو)

أعلن أبو عبيدة، متحدث كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ليل السبت/الأحد، عن تمكن مقاتليهم من أسر جنود إسرائيليين جدد خلال عملية في قطاع غزة.

وهذه أول عملية أسر لجنود إسرائيليين تعلن فصائل المقاومة عن تنفيذها منذ بدء إسرائيل توغلها البري في غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، إن مقاتلي القسام نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وأضاف أن مقاتلي القسام أوقعوا هذه القوة في كمين داخل النفق وعند مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفرادها من المسافة صفر.

وأوضح أبو عبيدة أنه عندما حضرت قوة إسناد إسرائيلية تمت مهاجمتها أيضا بعبوات ناسفة.

وأكد أنهم أوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها، من دون ذكر عدد محدد للأسرى الجدد.

وأضاف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام مستمرون في تلقين جيش الاحتلال الدروس في محاور القتال بغزة.

وتابع “جيش الاحتلال يُسوّق استخراج رفات جنوده الأسرى على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي”.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال في غزة تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد نتنياهو الشخصية.

وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام نفذوا عشرات العمليات ضد قوات جيش الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون.

وشدد على أن حكومة “العدو الإسرائيلي” تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، مشيرا إلى أنها تنتقل من فشل إلى فشل.