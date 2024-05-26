عشرات الشهداء والمصابين بعد قصف الاحتلال مخيما للنازحين في رفح (فيديو)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بعد أن قصفت مركزًا للنزوح شمال غربي مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 40 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة في بيان إن جيش الاحتلال قصف مركز نزوح البركسات شمال غرب محافظة رفح بأكثر من 7 صواريخ وقنابل ثقيلة.

وأضاف الثوابتة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء بين المدنيين والنازحين من خلال القصف المتعمد لمراكز النزوح، والمناطق التي حددها على أنها آمنة في رفح.

وذكر أن قصف قوات الاحتلال لمراكز النزوح والإيواء الآمنة في قطاع غزة خلال 24 ساعة أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 200 شخص على الأقل.

وطالب دول العالم بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تحصد المزيد من أرواح المدنيين.

ودعا المتحدث إلى إعادة فتح معبر رفح بما يسمح للمرضى والجرحى السفر للعلاج في الخارج، وإلى إدخال الوقود لإنقاذ ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية.

وخصص جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة التي قصفها، تل السلطان، كمنطقة إنسانية، وأجبر المواطنين على النزوح إليها.

كما قصفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي تل السلطان في مدينة رفح، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا يعود لعائلة “دهليز”.

كما قصفت قوات الاحتلال منزل عائلة “أبو زعنونة” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.