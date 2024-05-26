إصابة ابن وزير إسرائيلي سابق برصاص قناص شمالي قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة قائد كتيبة بالجيش، ابن وزير الإسكان الإسرائيلي السابق آفي إيتام برصاص قناص في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “أصيب المقدم إيتمار إيتام، الرائد في لواء بيسلماخ، أمس السبت، بجروح متوسطة” خلال اشتباك في جباليا.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف إن إيتمار “أصيب بنيران قناص، ونُقل إلى المستشفى وأُجريت عملية جراحية له”.

وأوضحت أنه “يشغل منصب قائد كتيبة 6282 احتياط في لواء بيسلماخ”.

وقالت إن المقدم المصاب في جباليا، هو ابن آفي إيتام الذي كان عميدا في الجيش الإسرائيلي، قبل أن يشغل مناصب وزارية عدة آخرها وزير الإسكان والبناء في عامي 2003 و2004.

وبذلك ارتفع عدد مصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن إلى 3591 منذ بداية الحرب على غزة في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1781 منذ بداية العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته، حسب أحدث البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال.

جروح خطرة

وبلغ العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال 634 منهم 282 منذ بداية العملية البرية، وفق بيانات الجيش الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

من جانبه، كتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على حسابه بمنصة إكس “أتمنى الشفاء التام، وأصلي مع كل شعب إسرائيل من أجل شفاء بطل إسرائيل المقدم إيتمار إيتام، ابن صديقي العميد إيفي إيتام، الذي أصيب بجروح خطرة خلال عملية في قطاع غزة”.

وبدأ جيش الاحتلال في 12 من مايو/أيار الجاري عملية برية بمخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به، قبل أن يعلن في الـ15 من الشهر ذاته توسيع هذه العملية بعد مواجهة قواته “معارك شرسة”، وفق قوله.

وأعلن أبو عبيدة، متحدث كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت، تمكُّن مقاتليها من أسر جنود إسرائيليين جدد خلال عملية في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة إن مقاتلي القسام “نفذوا عملية مركّبة عصر السبت شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق بمخيم جباليا”.

وتُعَد هذه أول عملية أسر لجنود إسرائيليين تعلن فصائل المقاومة تنفيذها منذ بدء إسرائيل حربها على غزة في 7 من أكتوبر الماضي، الذي تبعته بتوغل بري في الـ27 من الشهر ذاته.