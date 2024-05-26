إلهان عمر توبّخ مستشار جامعة كاليفورنيا (فيديو)

وبّخت إلهان عمر، النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا الأمريكية، مستشار جامعة كاليفورنيا جين بلوك بشأن السماح للشرطة باقتحام الحرم الجامعي وفض الاعتصام بالقوة.

وقالت إلهان، خلال جلسة استجواب لجين بلوك في الكونغرس الأمريكي، إن الصور المنتشرة من جامعة كاليفورنيا “مروعة”، متهمة بلوك بالسماح لاعتداءات من طلبة مناهضين للاعتصام على المعتصمين، إضافة إلى منع أفراد الأمن أحد الطلبة من دخول الجامعة ومطاردته.

وأضافت “كان بإمكانك بحكم منصبك حماية الطلبة الرافضين للإبادة الجماعية، وكان بإمكانك فعل ذلك عندما عرفت بموضوع الفئران التي جرى إطلاقها في المخيم، وكان بإمكانك منع مجموعة مجهولة من تمويل وإنتاج عرض فيديو يستعرض لقطات مزعجة من 7 أكتوبر باستخدام مكبرات الصوت لإزعاج الطلبة”.

وحمّلته إلهان المسؤولية قائلة “كل ذلك كان يحدث أمام عينيك مباشرة، إذا كنت ملتزما بأن تحفظ سلامة الطلبة فكيف خذلتهم؟”.

النائبة الأمريكية إلهان عمر توبخ مستشار جامعة #كاليفورنيا بسبب سماحه للشرطة بدخول الحرم الجامعي ووقوع صدام عنيف بين الطلاب المناهضين لإسرائيل والداعمين لها#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kJ7C7zZw3L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2024

وعندما حاول مستشار الجامعة نفي تصريحات إلهان بشأن منع طالب من دخول الجامعة، واجهته إلهان بالصور والأدلة، ليرد بلوك “لم يُمنَع من الوجود في الحرم الجامعي، ربما حُظر من مسار في الحرم، ليس مسموحًا له أن يوجد هنا، لكن ربما منعه كان فعلا غير ملائم”.

وقبل أسابيع، تعرّض اعتصام الطلبة في جامعة كاليفورنيا الرافض للحرب على غزة لهجوم عنيف من متظاهرين مناهضين له، كما تدخلت الشرطة الأمريكية لفض الاعتصام بالقوة.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات في العالم بينها جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيراتها الإسرائيلية.

ويطالب المحتجون، طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلّح الجيش الإسرائيلي.