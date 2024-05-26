سياسة|قطاع غزة

احتفالات بعد إعلان أبو عبيدة أسر جنود إسرائيليين (فيديو)

جنود احتلال في قطاع غزة
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26/5/2024-|آخر تحديث: 26/5/202411:11 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت مناطق في قطاع غزة ومدن بالضفة الغربية المحتلة وفي لبنان والأردن، مساء أمس السبت، احتفالات عارمة بعد إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسر جنود إسرائيليين.

وبعد لحظات ترقب وإنصات لكلمة أبو عبيدة في المستشفى الكويتي برفح جنوبي قطاع غزة، عمّت فرحة عارمة داخل المستشفى احتفالًا بتصريحاته.

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وفي الضفة الغربية المحتلة، صدحت مآذن مخيم نور شمس بتكبيرات العيد، بينما خرجت مسيرات بالسيارات في مدينة الخليل ليعبّروا عن فرحتهم ويجوبوا أرجاء المدينة.

وبالأغاني وإطلاق الرصاص احتفل أهالي مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما استقبلت شوارع نهر البارد شمالي البلاد النبأ بالزغاريد والأغاني.

وخرجت مسيرات عفوية في الأردن ابتهاجًا واحتفاءً بعد خطاب أبو عبيدة.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أعلن أبو عبيدة استدراج قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير، في عملية هي الأولى منذ تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” التي أسروا فيها عشرات الجنود.

المصدر : الجزيرة مباشر