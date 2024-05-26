القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، أنها قصفت “تل أبيب” برشقة صاروخية كبيرة ردّا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تلغرام “كتائب القسام تقصف ‘تل أبيب’ برشقة صاروخية كبيرة ردّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 12 صاروخا أُطلقت من منطقة رفح إلى قلب إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رشقة صاروخية مكثفة أُطلقت من غزة.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن امرأتين أصيبتا جراء سقوط صواريخ أُطلقت من غزة على مدينة هرتسليا وسط إسرائيل

🔻 إنفجارات فى تل أبيب بعد استهدافها برشقة صاروخية كبيرة من قطاع غزة pic.twitter.com/ZKEZI77T0t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 26, 2024

استهداف 6 دبابات

وفي بيان آخر، قالت الكتائب “بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدونا عن تمكنهم من استهداف 5 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بقذائف ‘الياسين 105′ و’تاندوم’ وعبوات ‘شواظ’ والعمل الفدائي في منطقة ‘بلوك 2’ وشارع الداخلية بمخيم جباليا شمالي القطاع”.

وعلى الصعيد ذاته، قالت “كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وفي بيت لاهيا، قالت الكتائب في بيان “كتائب القسام تستهدف دبابة ‘ميركافا 4’ بقذيفة ‘الياسين 105’ في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع”.

كان أبو عبيدة، متحدث كتائب القسام، قد أعلن ليل الأحد تمكُّن مقاتلي القسام من أسر جنود إسرائيليين جدد خلال عملية في قطاع غزة أمس السبت.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، إن مقاتلي القسام نفذوا عملية مركّبة عصر السبت شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وأضاف أن مقاتلي القسام أوقعوا هذه القوة في كمين داخل النفق وعند مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفرادها من المسافة صفر.

وأوضح أبو عبيدة أنه عندما حضرت قوة إسناد إسرائيلية جرت مهاجمتها أيضا بعبوات ناسفة.

وأكد أنهم أوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها، من دون ذكر عدد محدد للأسرى الجدد.