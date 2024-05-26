القسام تنشر مقطعا مصورا لقنص جندي واستهداف قوات الاحتلال في مخيم جباليا (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، استهداف 8 دبابات وعدد من الآليات الخاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، مساء الأحد، مقطعًا مصورًا يوثق لحظة قنص جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت إن المقطع لتصدي مقاتليها “لآليات وجنود العدو في محاور التقدم بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

كما يظهر المقطع التجهيز لإطلاق قذائف هاون، وعملية ضبط زاوية الإطلاق.

كما أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة، خلال اليوم، تنفيذ العمليات التالية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة:

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه 4” في محيط مسجد الخلفاء بمعسكر جباليا شمال القطاع.

استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105″، في محيط مسجد الخلفاء بمعسكر جباليا.

بالاشتراك مع سرايا القدس .. قصف حشد لقوات الاحتلال شمال معسكر جباليا بقذائف الهاون.

.. قصف حشد لقوات الاحتلال شمال معسكر جباليا بقذائف الهاون. تفجير دبابة من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” في محيط مسجد الأنصار شرق معسكر جباليا، شمالي القطاع.

استهداف قوات الاحتلال المتموضعة في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار “114 ملم”.

استهداف 5 دبابات وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بقذائف “الياسين 105″ و”تاندوم” وعبوات “شواظ” والعمل الفدائي في منطقة “بلوك 2” وشارع الداخلية بمخيم جباليا، شمالي القطاع.

دك القوات المتوغلة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

استهداف دبابة “مركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام قصف “تل أبيب” برشقة صاروخية كبيرة ردًا على المجازر بحق المدنيين.