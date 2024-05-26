اندلاع حريق كبير.. حزب الله يستهدف جنود الاحتلال ويقصف كريات شمونة ومواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن (حزب الله)، اليوم الأحد، قصف مستوطنة “كريات شمونة” في شمالي إسرائيل بالصواريخ إضافة إلى عدد من المواقع العسكرية قرب الحدود مع لبنان.

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ(حزب الله) مشاهد من “عملية استهداف المقاومة مبنَيَيْن يتموضع فيهما جنود جيش الاحتلال في (مستوطنة المطلة) شمالي فلسطين المحتلة”.

وقال في بيان إن مقاتليه استهدفوا مستعمرة “كريات شمونة” بصلية من ‏صواريخ الفلق و”الكاتيوشا”.

وفي بيان آخر، أضاف الحزب أن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة كتيبة ثكنة “حبوشيت” الإسرائيلية (شمال) بصلية ‏صاروخية.

كما استهدفوا ثكنة ‏”راميم” الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وثكنة “يفتاح” بعشرات صواريخ “الكاتيوشا” بصلية ‏صاروخية، وفقًا لبيان منفصل.

وذكر الحزب في بيان أيضًا أن “المقاومة استهدفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابة مباشرة”.

وبثت القناة 12 الإسرائيلية مشاهد لما قالت إنه: “اشتعال النيران في “ديشون” بالجليل عقب قصف صاروخي من حزب الله”.

في السياق، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قرابة 40 صاروخًا أطلق من جنوب لبنان، نحو مناطق عدة شمالي إسرائيل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) إن الجيش رصد قرابة 20 صاروخًا أطلق من جنوب لبنان نحو مدينة “كريات شمونة” الحدودية ومحيطها، ما تسبب بأضرار في الممتلكات، دون أن تقع أية إصابات، على حد زعمه.

وأضافت الصحيفة، أن 20 صاروخًا أطلق أيضًا باتجاه منطقة جبل الشيخ (شمال)، دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، ذكرت قناة (12) الخاصة أن 15 قذيفة صاروخية على الأقل أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق الأحد، استشهد 3 لبنانيين وجرح آخرون في 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 دراجات نارية في 3 بلدات (جنوب)، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، كما أعلن (حزب الله) في بيان عن استشهاد 3 من عناصره.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، استشهد 438 شخصًا على الأقل في لبنان، بينهم 283 مقاتلًا من (حزب الله) و82 مدنيًا على الأقل، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادًا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية، بينما أعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكريًا و11 مدنيًا.