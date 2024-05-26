سياسة|قطاع غزة

تقرير: بدء دخول شاحنات مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم (شاهد)

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26/5/2024-|آخر تحديث: 26/5/202404:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت لقطات بثتها وكالة أسوشيتد برس الإخبارية، اليوم الأحد، بدء دخول شاحنات مساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، قوله في وقت سابق “شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ومن المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات منها 4 شاحنات وقود إلى غزة اليوم الأحد”.

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وبثت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة مقطعا مصورا على منصة إكس، قالت إنه يُظهر شاحنات المساعدات أثناء دخولها معبر كرم أبو سالم.

أما معبر رفح الحدودي، الذي كان نقطة الدخول الرئيسية إلى غزة بالنسبة للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، فهو مغلق منذ نحو 3 أسابيع بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر بينما كثفت هجومها العسكري في المنطقة بداية الشهر الجاري.

وبدأت بعض الإمدادات الغذائية المتجهة إلى غزة تفسد بسبب إغلاق معبر رفح.

وقالت الرئاسة المصرية إن مصر والولايات المتحدة اتفقتا، يوم الجمعة، على إرسال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي القريب لحين اتخاذ ترتيبات قانونية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتحذر المنظمات الأممية من مجاعة وشيكة تهدد أجزاء من قطاع غزة الذي يبلغ تعداد سكانه 2.3 مليون نسمة، بسبب العدوان المستمر منذ نحو 8 أشهر، فضلا عن فرض حصار مشدد على القطاع.

المصدر : رويترز