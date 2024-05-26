تقرير: بدء دخول شاحنات مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم (شاهد)

أظهرت لقطات بثتها وكالة أسوشيتد برس الإخبارية، اليوم الأحد، بدء دخول شاحنات مساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، قوله في وقت سابق “شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ومن المتوقع أن تدخل نحو 200 شاحنة مساعدات منها 4 شاحنات وقود إلى غزة اليوم الأحد”.

وبثت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة مقطعا مصورا على منصة إكس، قالت إنه يُظهر شاحنات المساعدات أثناء دخولها معبر كرم أبو سالم.

كاميرا القاهرة الإخبارية ترصد بدء دخول المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى قطاع غزة#تضامنا_مع_فلسطين #محمد_عبيد #من_غزة_هنا_القاهرة#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/EIz0ksumxX — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 26, 2024

أما معبر رفح الحدودي، الذي كان نقطة الدخول الرئيسية إلى غزة بالنسبة للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، فهو مغلق منذ نحو 3 أسابيع بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر بينما كثفت هجومها العسكري في المنطقة بداية الشهر الجاري.

وبدأت بعض الإمدادات الغذائية المتجهة إلى غزة تفسد بسبب إغلاق معبر رفح.

مراسلنا: 85% من المساعدات التي تتدفق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم مساعدات مصرية خالصة#تضامنا_مع_فلسطين #محمد_عبيد #من_غزة_هنا_القاهرة#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/ZoLC0IdJad — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 26, 2024

وقالت الرئاسة المصرية إن مصر والولايات المتحدة اتفقتا، يوم الجمعة، على إرسال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي القريب لحين اتخاذ ترتيبات قانونية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتحذر المنظمات الأممية من مجاعة وشيكة تهدد أجزاء من قطاع غزة الذي يبلغ تعداد سكانه 2.3 مليون نسمة، بسبب العدوان المستمر منذ نحو 8 أشهر، فضلا عن فرض حصار مشدد على القطاع.