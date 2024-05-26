جندي إسرائيلي سابق: هذه الحرب لن تحقق أمننا ولن تستعيد أسرانا (فيديو)

أدلى جندي إسرائيلي سابق بتصريحات جريئة حول ما إذا كان استمرار جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة سيحقق مكاسب لإسرائيل أم لا.

وقال الجندي الإسرائيلي السابق أفنير جفارياهو، في لقاء تلفزيوني، أنا جالس الآن في تل أبيب لدي طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، ولد في الحرب، كانت الصواريخ موجودة منذ اللحظة التي جاء فيها إلى هذا العالم -قصف المقاومة لتل أبيب-“.

وأضاف “قتل أصدقاء لي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أعرف عائلات تبكي أحباءها، وأفهم بعمق الخوف وحتى الرغبة في الانتقام بعد ذلك اليوم، ولكننا في هذه الحرب لمدة تقارب 8 أشهر، وعدد القتلى والجثث والدمار، هو أمر أشعر أنني لا أستطيع السكوت عنه بعد الآن، أؤمن أن لنا الحق في الأمن، لكن لا أعتقد أن ما نفعله في غزة يساعد على تحقيق أمننا”.

وتابع “أخشى أن هذه الحكومة مدفوعة بالرغبة في الانتقام وعاجزة عن استعادة رهائننا، لذلك يجب أن تكون الدعوة لوقف إطلاق النار”.

"ما نفعله في غزة لن يُحقق أمننا".. تصريحات جريئة لجندي سابق في جيش الاحتـلال الإسرائيلي حول الحـرب في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/teKBIBIPNS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2024

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى أمس السبت، 35 ألفًا و903 شهداء، و80 ألفًا و420 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.