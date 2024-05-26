حزب الله يشن هجمات على مواقع وثكنات للجيش الإسرائيلي قرب الحدود (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني شن هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية دعما للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، وردًّا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات في جنوبي لبنان.

ونشر حزب الله، يوم السبت، مقطعا مصورا لمشاهد من استهداف “ناقلة جند مدرعة في موقع المرج” التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

كما نشر الحزب مقطعا مصورا يتضمن مشاهد من عملية استهداف “مقر كتيبة السهل للواء 769 في قاعدة بيت هلل ومقر قيادة الفرقة 91 المُستحدَث في قاعدة أييليت” التابعين للجيش الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة شن الهجمات التالية:

استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة “شتولا” بالأسلحة المناسبة ‏وإصابتهما إصابة مباشرة.

استهداف مبنى يستخدمه الجنود في مستعمرة “المنارة” بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود في مستعمرة “المطلة” بالأسلحة المناسبة ‏وإصابتهما إصابة مباشرة.

استهداف التجهيزات التجسسية في موقع “رويسات ‏العلم” في تلال “كفرشوبا” اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

استهداف مبنى يستخدمه الجنود في مستعمرة “المنارة” بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة.

استهداف موقع زبدين في “مزارع شبعا” اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

شن هجوم ‏على أهداف في ثكنة “زرعيت” بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ‏وإصابتها ‏إصابة مباشرة وتدميرها.

كما نشر حزب الله مقطعا مصورا يتضمن مشاهد من استهداف مقاتليه موقع “المالكية” التابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود.

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذائف قادمة من الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني في المناطق الشمالية، دون سقوط قتلى أو مصابين.

وأضاف الجيش أنه هاجم أهدافا لحزب الله في جنوبي لبنان، عبر سلاح الجو والمدفعية.

وأظهر مقطع متداول حريقا في خزان مازوت في بلدة الخيام جراء قصف المدفعية، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت بلدات يارون وعيترون وحولا ووادي هونين، في اتجاه بلدتَي كفركلا وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل والجبين وطيرحرفا.