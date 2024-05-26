سرايا القدس تستهدف الاحتلال بعبوات “أبابيل” شرق مخيم جباليا (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد من استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من استهداف تجمع لآليات العدو بعدد من عبوات أبابيل المقذوفة شرق مخيم جباليا”.

وكانت السرايا قد قالت في بيان أمس السبت “دكَّ مجاهدونا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمعا لجنود العدو وآلياته في حي القصاصيب بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة”.

وأضافت في بيان آخر “قصفنا بقذائف الهاون تموضعا لجنود العدو على خط الإمداد جنوب تل الهوى في محور نتساريم”.

وتشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي حربا على قطاع غزة، خلّفت 35984 شهيدا و80643 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لرئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.