سرايا القدس تقصف عسقلان وقاعدة “أوفاكيم” العسكرية (فيديو)

قالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، إنها قصفت قاعدة “أوفاكيم” العسكرية برشقة صاروخية.

ونشرت السرايا، مساء الأحد، مقطعًا مصورًا يتضمن عملية تجهيز صواريخ من منظومة “براق”، ثم وضع الصواريخ في مرابضها تمهيدًا لإطلاقها.

كما عرضت سرايا القدس مشاهد لقيام مقاتلين من لواء الشمال بقصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

كما أعلنت عن تنفيذ العمليات التالية ضد قوات الاحتلال:

استهداف آلية عسكرية بقذيفة (آر بي جي) شرق بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته المتقدمة في حي القصاصيب، في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون النظامي.

المتقدمة في حي القصاصيب، في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون النظامي. بالاشتراك مع كتائب القسام.. قصف جنود الاحتلال في محور التقدم شمال مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

استهداف قوة من جنود الاحتلال كانت تتحصن في أحد المباني في مخيم جباليا بقذيفة مضادة للأفراد، مما أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق الأحد، نشرت سرايا القدس مقطعًا مصورًا لاستهداف تجمع لآليات الاحتلال بعدد من عبوات أبابيل المقذوفة شرق مخيم جباليا.