عزت الرشق: لم يصلنا شيء بخصوص عودة المفاوضات

قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحركة لم يصلها أي شيء من الوسطاء يفيد بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وأوضح الرشق، في بيان نشره عبر حسابه في تلغرام، اليوم الأحد، أنه “بخصوص ما يُتداول حول المفاوضات، لم يصلنا شيء من الوسطاء”.

وأضاف “المطلوب بشكل واضح هو وقف العدوان بشكل دائم وكامل في كل قطاع غزة، وليس في رفح وحدها”، مؤكدًا أن هذا المطلب هو نقطة البداية لأي مفاوضات.

وحمّل الرشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إطالة الحرب وعدم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى، وقال “الحقيقة التي لا جدال فيها أن نتنياهو يقتل الأسرى، وأنه لا يأبه لا للأسرى ولا لعائلاتهم، وهو لا يمل عن اللف والدوران والمراوغة وإعطاء انطباعات كاذبة عن اهتمامه بهم، ويحاول كسب المزيد من الوقت لمواصلة العدوان”.

واختتم القيادي بحماس بيانه بتحذير الاحتلال الإسرائيلي من تأخير الصفقة، قائلًا “الوقت ينفد والغَلَّة تزيد”، ووجّه تحية إلى مقاتلي المقاومة “بورك الرجال الأبطال من كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة”.

وأمس السبت، أعلنت إسرائيل أن المفاوضات مع حركة حماس بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ستُستأنف الأسبوع المقبل، دون ذكر يوم محدد.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تُجري حماس وإسرائيل منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى مدى يومين، استضافت القاهرة آخر جولة تفاوض، قبل أن يغادر وفدا حماس وإسرائيل العاصمة المصرية في 9 من مايو/أيار الجاري دون إعلان التوصل إلى اتفاق، رغم قبول الحركة آنذاك مقترحا قطريًّا مصريًّا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهو ما رفضته الأخيرة.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بشأن غزة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في 6 من مايو، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.