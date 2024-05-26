كتائب القسام تنشر فيديو لسحب جندي داخل أحد الأنفاق بعد استدراج قوة إسرائيلية (فيديو)
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26/5/2024-|آخر تحديث: 26/5/202401:50 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا يُظهر ما بدت أنها جثة جندي إسرائيلي يتم سحبه داخل نفق في جباليا شمالي قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام إنها استدرجت قوة من أفراد الاحتلال إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، واشتبكت معها من مسافة الصفر، مما أسفر عن قتل وإصابة وأسر جميع أفراد القوة.
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وأظهر المقطع عتادا وأسلحة خاصة بأفراد القوة.
وفور نشر المقطع، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “لا وجود لأي واقعة اختُطف خلالها جندي إسرائيلي”.
ونشرت كتائب القسام، يوم السبت، مقطع فيديو يتضمن صورا لعدد من المحتجزين الذين قُتلوا بقصف إسرائيلي.
وقالت كتائب القسام في الفيديو لأهالي الأسرى “جيشكم بأوامر من نتنياهو أهان كرامتهم أحياء وسيعيدهم أمواتا”.
المصدر : الجزيرة مباشر