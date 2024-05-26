مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومئات من يهود الحريديم قرب الحدود مع لبنان (فيديو)

دارت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومئات اليهود المتشددين دينيًا “الحريديم” حاولوا الوصول إلى منطقة جبل الجرمق (جبل ميرون) في منطقة الجليل الأعلى للاحتفال بعيد ديني، وفق إعلام إسرائيلي الأحد.

وبثت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقطعًا مصورًا يُظهر تحصن مئات “الحريديم” داخل قبر الحاخام بار يوحاي، الذي يُعتقد أنه عند سفح جبل الجرمق، فيما تقوم الشرطة بإخلائهم بالقوة.

وقالت صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية إن الشرطة تخوض منذ، مساء السبت، مواجهات مع مئات “الحريديم” الذين حاولوا اقتحام منطقة الجبل عنوة.

وأضافت أنه حتى الآن، تم نقل أكثر من 500 شخص غير مصرح لهم بدخول المنطقة في حافلات الشرطة.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة تظهر رشق “الحريديم” الشرطة بحجارة، مع هتافات “أيها النازيون”، بعد منعهم من دخول المكان.

وسبق أن أغلقت الشرطة منطقة الجبل، بعدما ألغى الجيش الاحتفالات فيها هذا العام بعيد لاك بعومر (عيد الشعلة)، على خلفية الأوضاع الأمنية على الحدود مع لبنان.

ويقول اليهود إنهم يحتفلون في هذا اليوم بذكرى ثورة الشعب اليهودي، بقيادة الحاخام شمعون بار يوحاي، ضد الرومان في عام 132 ميلاديًا.

وعام 2023، تجاوز عدد “الحريديم” في إسرائيل 1.3 مليون نسمة، أي حوالي 13.6% من إجمالي السكان، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وسنويًا، يتوجه عشرات آلاف “الحريديم” إلى منطقة جبل ميرون القريبة من مدينة صفد، للاحتفال بالمناسبة الدينية التي تصادف هذا العام يومي السبت والأحد، ويتم خلالها إشعال النيران والصلاة والرقص.

وأسفر حادث تدافع في منطقة الجبل خلال العيد ذاته، في 30 إبريل/نيسان 2021، عن مقتل 45 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في إحدى أسوأ الكوارث المدنية في تاريخ إسرائيل.