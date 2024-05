وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة وإسرائيل مجبرة على وقف غزو رفح (فيديو)

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن وقف الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بات أمرًا إجباريًا بعد القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في العاصمة البلجيكية بروكسل.

والجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والأعمال جميعها التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في رفح.

وقال ألباريس “لقد قُتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني، بينهم العديد من القاصرين والنساء، ولا يمكننا أن نتسامح مع قتل المزيد، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار لمنع وقوع كارثة إنسانية”.

وشدد ألباريس على أن “لا شيء سيمنع إسبانيا من دعم وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة”.

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين “إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل”.

وقال وزير الخارجية الإسباني: “من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة، كحق الإسرائيليين في ذلك”.

Me he reunido con el PM y ministro de Exteriores de Palestina, Mohammad Mustafa, en @EspanaenUE en Bruselas. Le he trasladado el firme compromiso de España con la solución de dos Estados y la paz en la región. Por eso España reconocerá al Estado de Palestina el próximo martes. pic.twitter.com/6cHhIw8cG3

— José Manuel Albares (@jmalbares) May 26, 2024