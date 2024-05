إجراءات إسرائيلية عقابية ضد قنصلية إسبانيا في القدس عقب اعترافها بدولة فلسطين

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقّف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بدءًا من أول يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القنصلية الإسبانية في القدس “مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزارة الخارجية بعثت رسالة إلى القنصلية الإسبانية في القدس، تحظر عليها منح خدمات لسكان المناطق الفلسطينية.

وحذّرت الخارجية الإسرائيلية من مغبّة اللجوء إلى خطوات أخرى إذا لم يتم تطبيق هذه التعليمات.

وذكرت هيئة البث أن الخطوة الإسرائيلية جاءت “في أعقاب إعلان إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخروج مسؤولين إسبان بتصريحات مناوئة لإسرائيل، وعلى رأسهم يولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء”.

This morning, I instructed the @IsraelMFA to send a diplomatic note to the Spanish Embassy in Israel, prohibiting the Spanish consulate in Jerusalem from conducting consular activities or providing consular services to residents of the Palestinian Authority.

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2024