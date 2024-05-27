إعلام إسرائيلي: حادث غير عادي بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بوقوع حادث غير عادي للغاية بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في رفح وفتح تحقيق في الأمر.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أنه تم إطلاق النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح وأنه من المحتمل أن يكون مصدر النيران جنودًا مصريين.

مقتل جندي مصري

وأفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية)، بمقتل جندي مصري في تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين عند معبر رفح، ولا إصابات بين الإسرائيليين.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية على معبر رفح.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حذفت أخبارًا عن حادثة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية مهمة.