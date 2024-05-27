ارتفاع ضحايا “مجزرة الخيام” في رفح.. تنديد واسع ودعوات لإلزام إسرائيل بتنفيذ أوامر العدل الدولية

محرقة في رفح تقتل العشرات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي الذي طال مخيما للنازحين في رفح جنوبا إلى 40 على الأقل وإصابة 65 شخصا آخرين.

وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة الصحافة الفرنسية إن “40 شهيدًا و65 مصابا حصيلة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في خيام النازحين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وأضاف “انتهت عمليات الإنقاذ والانتشال مساء، شاهدنا جثثا متفحمة وأشلاء، حالات بتر للأطراف، وأطفالا ونساء وكبارا في السن مصابون”.

وبحسب المغير “نواجه تحديات كبيرة، نقص الوقود وشح المياه وتدمير الطرقات والبنية التحتية، مما يعيق عمليات التحرك بمركبات الدفاع المدني في المناطق المستهدفة”.

ولاقت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح انتقادات كبيرة على المتسوى الدول، وفيما يلي أبرز ردود الأفعال:

مصر

وزير الخارجية سامح شكري:

الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدنيين وآخرها في رفح يقتضي تحركا من المجتمع الدولي.

مصر تبذل كل ما في وسعها لوقف الأعمال العسكرية في غزة والإفراج عن الأسرى نيجب التعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

الأردن

الخارجية: ندين استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وآخرها قصف مخيم للنازحين برفح.

منظمة التعاون الإسلامي

ندين قيام قوات الاحتلال بارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين بعد قصفها مخيما مكتظا بآلاف النازحين بمدينة رفح.

ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ أوامر العدل الدولية بوقف العدوان فورا وفتح معبر رفح.

قطر

الخارجية:

ندين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيما للنازحين في رفح وأوقع عشرات الشهداء والجرحى.

قصف رفح يعد انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.

نشدد على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح.

ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية وتوفير الحماية التامة للمدنيين.

نعرب عن قلقنا من أن يعقد القصف جهود الوساطة الجارية ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة.

الكويت

الخارجية:

ندين ونستنكر العدوان الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح مما أودى بحياة عشرات الضحايا.

ما تقوم به قوات الاحتلال ضد العزل من الفلسطينيين يكشف للعالم ارتكابها لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة.

على المجتمع الدولي التدخل الفوري لإلزام الاحتلال بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية.

إيرلندا

الخارجية: نندد بعنف البارحة والاعتداء على مخيم اللاجئين في رفح وهذا يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية.

البرلمان العربي

نندد بعنف البارحة والاعتداء على مخيم اللاجئين في رفح وهذا يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية.

الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان، ووقف الهجوم العسكري على رفح، في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات.

عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة ضده، تجعله يمعن في القتل والتدمير.

الأونروا

المعلومات الواردة من رفح حول شن المزيد من الهجمات على العائلات التي تسعى للمأوى مروعة.

هناك تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا منهم أطفال ونساء، بين القتلى. غزة جحيم على الأرض.

بلجيكا

نائبة رئيس الوزراء:

أشعر بالفزع من الغارة الجوية التي استهدفت مخيما للنازحين في رفح.

قتل المدنيين عشوائيا وقتل الأطفال مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لأمر محكمة العدل الدولية بوقف غزو رفح.

سلوفينيا:

وزيرة الخارجية:

ندين الهجوم الذي شنته إسرائيل الليلة الماضية على النازحين الفلسطينيين وأدى لحرق أطفال عدة حتى الموت.

إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية يجب على الاتحاد الأوربي أن يتخذ ردا موحدا حاسما بما في ذلك فرض عقوبات.

الرئاسة الفلسطينية

استهداف إسرائيل خيام نازحين في رفح “مجزرة بشعة”.

حماس