الأونروا: مجزرة الخيام في رفح دليل على أن غزة “جحيم على الأرض”

اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الصور المروّعة من المجزرة الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، دليل على أن غزة “جحيم على الأرض”.

وقالت الأونروا في منشور، اليوم الاثنين، عبر منصة إكس إن المعلومات الواردة من رفح عن مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مروّعة.

وأضافت “تحدثت تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء”، وأكدت الوكالة أن “غزة جحيم على الأرض، وصور الليلة الماضية هي دليل آخر على ذلك”.

وأشارت إلى أنها لا تملك خط اتصالات مع موظفيها في المنطقة، وقالت “لا نقدر على تحديد موقعهم، ونحن قلقون للغاية على سلامتهم هم وجميع النازحين الذين يحتمون بهذه المنطقة”.

