الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وسفنا في المحيط الهندي (فيديو)

قالت جماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن إن القوات التابعة لها استهدفت خمس سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردّا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، مساء الاثنين، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذت ثلاث عمليات مشتركة، استهدفت خلالها السفينة “لاريغو ديزرت” (LAREGO DESERT) الأمريكية في المحيط الهندي، والسفينة “ميتشيلا” (MSC MECHELA) الإسرائيلية في المحيط الهندي أيضا، كما استهدفت السفينة “مينرفا ليزا” (MINERVA LISA) في البحر الأحمر “لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف المتحدث أن سلاح الجو المسيَّر التابع للجماعة استهدف “بعمليتين نوعيتين مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح”.

ولم يحدد المتحدث توقيت شن الهجمات على السفن الخمس.

وأكد المتحدث باسم جماعة الحوثيين أنها “مستمرة في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأعلنت الجماعة، حسب بيان للمتحدث العسكري باسمها في مطلع شهر مايو/أيار الجاري، بدء المرحلة الرابعة من التصعيد في هجماتها التضامنية مع غزة، التي تشمل “استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثي”.

وبعد بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت الجماعة باستهداف مواقع في جنوبي إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ثم استهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

وبدأت جماعة الحوثي باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية منذ مطلع عام 2024 الجاري، قبل توسيع هذه المرحلة في منتصف مارس/آذار الماضي، لتشمل استهداف كل السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي.