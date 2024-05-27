سياسة|فلسطين

جيش الاحتلال يفجّر عددا من المركبات غرب جنين (فيديو)

أطلق الرصاص وقنابل الغاز السام

الاحتلال يحرق مركبات في جنين (وكالة الأنباء الفلسطينية)
27/5/2024-|آخر تحديث: 27/5/202412:03 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عددا من المركبات الفلسطينية في بلدة كفر دان قرب جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقل أحد المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، وقام بتفجير عدد من المركبات، كما استولى على عدد آخر، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام، وقنابل الصوت دون وقوع أي إصابات.

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وذكرت وكالة الأناضول، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، وشرعت في تفتيش عدد من المنازل.

وبينت أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمعت أصوات تفجيرات في عدة مواقع من البلدة.

بدورها قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في بيان “خاض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان واستهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة”.

وبالتزامن مع الحرب على غزة صعّد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة، كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، وهو ما أدى إلى استشهاد 519 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف بجروح، واعتقال نحو 8 و875، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات