جيش الاحتلال يفجّر عددا من المركبات غرب جنين (فيديو)

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عددا من المركبات الفلسطينية في بلدة كفر دان قرب جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقل أحد المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، وقام بتفجير عدد من المركبات، كما استولى على عدد آخر، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام، وقنابل الصوت دون وقوع أي إصابات.

Foto-foto kendaraan yang diledakkan oleh penjajah selama penyerbuan mereka ke kota Kafr Dan, barat Jenin, pada dini hari tadi. صور لمركبات أحرقها وفجرها الاحتلال خلال اقتحامه بلدة كفردان غرب جنين فجر اليوم. pic.twitter.com/6DlcsUT27J — Baluqiya (@50yearjourney) May 27, 2024

وذكرت وكالة الأناضول، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، وشرعت في تفتيش عدد من المنازل.

وبينت أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمعت أصوات تفجيرات في عدة مواقع من البلدة.

بدورها قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في بيان “خاض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان واستهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة”.

تغطية صحفية: "آثار إحراق الاحتــــلال لثلاث مركبات خلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين". pic.twitter.com/QwLBHjnS8d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2024

وبالتزامن مع الحرب على غزة صعّد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة، كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، وهو ما أدى إلى استشهاد 519 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف بجروح، واعتقال نحو 8 و875، وفق معطيات رسمية فلسطينية.