حزب الله يقصف مستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ (فيديو)

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية قصف مستوطنات في شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ “ردّا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين”.

وذكر الحزب في بيان أنه قصف “مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “صفارات الإنذار دوت في منطقة ميرون، ورُصد 35 صاروخا عبرت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة ولا إصابات”.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند مدخل مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل بصاروخ موجَّه، مما أسفر عن استشهاد أحد الأشخاص وسقوط عدد من الجرحى.

كما أعلن حزب الله ‏”قصف مستوطنة كريات شمونة بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا وراجمة فلق”، وذلك “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردّا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار مرات عدة في كريات شمونة ومحيطها، بينما ذكرت القناة “12” أنه تم رصد 25 صاروخا أُطلقت نحو المنطقة.

وأضافت القناة “12” أنه تم اعتراض بعض الصواريخ بينما سقط عدد آخر داخل كريات شمونة، مما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة، كما سبَّب أضرارا في أحد المنازل.

وقال حزب الله إن مقاتليه “استهدفوا مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي بعد رصدهم يدخلون أحد المباني شمال شرق مستعمرة المطلّة”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخا مضادا للدبابات أُطلق من لبنان وأصاب منزلا في المطلّة.

وأعلن حزب الله استهداف سلاح ‏القناصة “‏التجهيزات التجسسية المستحدَثة في موقع ‘مسكاف عام’ وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‏تدميرها”.

كما أعلن الحزب “شن هجوم ناري مركز على موقع ‘المالكية’ بالصواريخ الموجَّهة وقذائف المدفعية مستهدفا ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده”.

ونشر حزب الله مشاهد لاستهداف “ثكنة زرعيت” العسكرية بالقرب من الحدود اللبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الاثنين، ان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف “منزلا في محلة خلة مشتى في مدينة بنت جبيل”، كما استهدف “مبنى عند مفرق بلدة الطيري باتجاه صف الهوا – بنت جبيل مما أدى الى تدميره”.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن “دبابة معادية متمركزة في موقع المطلة استهدفت أحد المباني في محاذاة الجدار الحدودي قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف “المنطقة الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا” بالقذائف الفوسفورية بالتزامن مع تشييع جنازة شهيدين.

وقالت الوكالة إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت “وادي حامول” في القطاع الغربي، بينما استهدف الطيران الحربي بلدات “يارون” في قضاء بنت جبيل و”عيترون”.