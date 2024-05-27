سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شرق مخيم جباليا (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مشاهد مصورة لما قالت إنه استهداف مقاتليها لجنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، في مبنى شرق مخيم جباليا بقطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وظهر المبنى الذي قالت سرايا القدس إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يحتمون به مظللًا باللون الأحمر، كما ظهر أحد جنود الاحتلال يطل برأسه من إحدى نوافذ المبنى، ثم ظهر مقاتل من مقاومي سرايا القدس يحمل قذيفة صاروخية على كتفه، واستهدف بها المبنى الذي انفجر جزء منه واشتعلت فيه النيران.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية حربًا شرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى، ولا سيما مع بدء الاجتياح البري للقطاع، ومع تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي الذي أودى حتى اللحظة بحياة نحو 36 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، فضلا عن التدمير الهائل في البنى التحتية بعموم محافظات القطاع ومدنه، والتسبب في مجاعة كارثية بسبب الحصار، بحسب منظمات أممية ودولية.