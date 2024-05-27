سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم تقصفان قوات الاحتلال المتوغلة شرقي رفح (فيديو)

بثّت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية قصيرة المدى، استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي رفح.

ونفّذت العملية بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفق ما كشفت عنه لافتة مكتوبة بالمقطع المصوّر.

وتضمنت المشاهد قيام أحد مقاتلي الفصيلين بتجهيز الصواريخ في قاذفات مدفونة بالأرض، ثم إطلاقها تجاه قوات الاحتلال.

في السياق، أطلقت قوات الشهيد عمر القاسم رشقة صاروخية تجاه مستوطنة “حوليت” شرق رفح.

ونشرت قوات القاسم، مقطع “فيديو” للعملية، مرفقًا بتعليق يقول: “إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنة حوليت شرق رفح”.

وكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، هي الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقد تشكَّلت مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

ولكتائب المقاومة، وجود عسكري مسلح في كلّ من غزة والضفة والقدس، ساعدها على تنفيذ عمليات اقتحام متكررة للمستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية في الضفة وغزة.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا.