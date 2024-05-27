شكوى إلى الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية بسبب إسرائيل

أعلن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI) أنه قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، الأحد، بيانا عبر صفحته الإلكترونية الخاصة عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأشار البيان إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهمة التواطؤ في جرائم مرتكبة من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق مع فون دير لاين.

وجاء في البيان “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين غير المشروط لإسرائيل -العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي- مكّنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.

دور “فعّال” في دعم الاحتلال

وأكد أن فون دير لاين، بصفتها رئيسة المفوضية، كان لها دور “فعال” في الدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش الإسرائيلي.

وذكر أنها لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي لإسرائيل.

وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاج “موقف مؤيد لإسرائيل بشكل متطرف” ودعمها غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يشار إلى أن فون دير لاين قامت بزيارة تضامنية لإسرائيل في اليوم السادس للهجمات العنيفة على غزة، وعبرت عن “دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط” لتل أبيب.

ولم تتطرق فون دير لاين خلال اتصالاتها بالمسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر، يدعون فيها فون دير لاين إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلًا من دعم إسرائيل من دون قيد أو شرط.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فون دير لاين بزيارتها لإسرائيل أواخر 2023 “لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا”.