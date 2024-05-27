شهداء الأقصى تبث مشاهد قنص جندي إسرائيلي في جباليا شمالي غزة (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- اليوم الاثنين، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي شمال معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني في محور قتال شمال معسكر جباليا شمالي القطاع”.

وعلى صعيد العمليات في رفح جنوبي قطاع غزة قالت الكتائب في بيان أول أمس السبت “نفّذنا استحكاما مدفعيا وصاروخيا على تجمع لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في محيط المطار شرق رفح”.

وتشنّ إسرائيل للشهر الثامن على التوالي حربا على قطاع غزة، خلّفت 35984 شهيدا و80643 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لرئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.