“علامات أحذيتنا على وجوهكم”.. القسام توجه رسالة مصورة إلى “اللواء 401” في جيش الاحتلال (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطعا مصورا أجرت فيه حصرا لأبرز الضباط والجنود الذين قُتلوا من “لواء أعقاب الفولاذ 401” على يد مقاتلي القسام في غزة.

وبثت القسام، في تدوينه عبر منصة تلغرام مساء الاثنين، فيديو مصحوبا بتعليق يقول “شاهد.. جنود لواء أعقاب الفولاذ 401 المجرمين.. علامات أحذية جنود القسام لا تزال بارزة في وجوهكم”.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها “القسام” مقطعا لإحدى ناقلات الجند بجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية في رفح، وهي تحمل علمَي إسرائيل ولواء 401.

وكشفت المشاهد عن صورة سيبستيان أيون، قائد عمليات (لواء 401)، وقادة آخرين ممن قُتلوا في المعارك مع كتائب القسام بغزة.

وهذه أبرز الأسماء التي وردت بالفيديو:

نريا زيسك.. قائد سرية مدرعات “كتيبة هبكوعيم 52”

يائير زلوف.. قائد السرية “لواء 401”

ديفيد شكوري.. نائب قائد “كتيبة الهندسة 601”

كفير يتسحاك برنكو.. قائد فصيل “كتيبة هبكوعيم 52”

وفي وقت سابق اليوم، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح خطرة خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس “أصيب جندي احتياط من وحدة لوتار بلواء همروم الليلة الماضية (ليلة الأحد الاثنين) بجروح خطرة خلال معركة شمال غزة”.

وبذلك ارتفع إجمالي أعداد الإصابات المعلنة لضباط وجنود جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3608، من بينهم 1801 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

في حين بلغت الحصيلة المعلنة للقتلى من العسكريين الإسرائيليين 636 من ضمنهم 282 منذ اجتياح القطاع برًّا، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

ويواجه جيش الاحتلال اتهامات بإخفاء الحصيلة الحقيقية لقتلاه وجرحاه في غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة للشهر الثامن على التوالي أكثر من 117 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.