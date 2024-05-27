لغة الإشارة توحد القلوب.. معلمة سورية تشرح دمار غزة لطلابها الصم (فيديو)

في إحدى مدارس مدينة إدلب شمالي سوريا، تعمل بيان درويش معلمة للغة الإشارة، وتنقل إلى طلابها وتشرح لهم ما يقع من أحداث في غزة من قتل وتدمير وتهجير.

وعبر لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، أعربت بيان عن تضامنها وطلابها مع غزة، مؤكدة أنها تحرص على نقل كل ما يجرى من أحداث إلى الطلاب، من خلال شرح مبسط حتى يظلوا على دراية ووعي بما يحدث للأطفال هناك، وقالت “الأطفال من الصمّ هنا متضامنون مع أهلنا في غزة، نحن نحب غزة وجرحنا واحد”.

التواصل بالرسم

وتستخدم بيان الرسم وسيلة لإيصال الأحداث الجارية في غزة إلى طلابها في مدرسة نور حفار للصمّ، حيث رسمت لوحة تعبر عما يجري من قتل ودمار هناك، مؤكدة أهمية تبسيط المعلومات للطلاب الصم، موجهة رسالة إلى العالم قائلة: “أوقفوا الحرب على غزة”.

وأضافت بيان أنها تتابع أخبار غزة عبر قناة الجزيرة خاصة فقرة الترجمة بلغة الإشارة للصمّ، وتستفيد من هذه المتابعة في شرح الأحداث للطلاب لديها، كما شكرت قناة الجزيرة مباشر على اهتمامها بما يحدث في غزة.

وقالت “أتابع مذيع الجزيرة بلغة الإشارة وكل ما يحدث في غزة، ومن خلال متابعتي شرحت للطلاب أن قناة الجزيرة تهتم بنقل الصورة وما يحدث في غزة عن طريق لغة الإشارة، وأشكر قناة الجزيرة مباشر لكونها تهتم بما يحدث بغزة”.