مظاهرات عبر العالم تنديدا بمجزرة الاحتلال في رفح (فيديو)

خرجت مظاهرات حاشدة في دول عربية وإسلامية وغربية، الاثنين، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها الثامن.

وشهدت مدن عدة في ألمانيا والسويد وإسبانيا وتركيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والعاصمة الأردنية عمان والضفة الغربية المحتلة مظاهرات، تنديدا بمجزرة الاحتلال التي ارتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، أمس الأحد، والتي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب العشرات أغلبهم أطفال ونساء، بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ففي أنقرة، تجمعت مجموعة من المحتجين أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة التركية أنقرة، احتجاجا على القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، استجابة لدعوة منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين.

كما تظاهر مئات الأتراك أمام مقر القنصليتين الإسرائيلية والأمريكية في مدينة إسطنبول للتنديد بالمجزرة الإسرائيلية الأخيرة في رفح.

وحمل المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، التي تجاوزت شهرها الثامن.

كما تظاهر ناشطون في روتردام الهولندية للتنديد بالعدوان المستمر على غزة.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة كبيرة للتنديد بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح.

عائلة فلسطينية تنزح للمرة الثامنة من #رفح بعد مجزرة الخيام التي ارتكبها الاحتلال.. إلى أين يذهبون؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LFoDFTUmfK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2024

وشهدت مراكز عدد من المدن بالضفة الغربية مظاهرات ومسيرات غاضبة، للتنديد بالمجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال بحق النازحين الفلسطينيين في رفح الليلة الماضية.

وشارك العشرات من الفلسطينيين في مسيرات بمدينتي رام الله وجنين تلبية لدعوة من الفصائل الوطنية والإسلامية.

وردد المشاركون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية، ورفعوا شعارات تطالب بمعاقبة إسرائيل، كما نددوا بما وصفوه بالصمت الدولي والعربي والإسلامي على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعده في منطقة رفح.

‌محـرقة الخيام.. إدانات عالمية للمجـزرة التي ارتكبها جيش الاحتـلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينيين في #رفح#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/ptdfDCxWRB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2024

وشهدت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية حدادا وإضرابا شاملا واستنكارا للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين غربي مدينة رفح الليلة الماضية.