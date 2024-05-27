مظاهرة أمام قنصلية إسرائيل بإسطنبول احتجاجا على “مجزرة الخيام” في رفح (فيديو)

انطلقت أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية مظاهرة لحزب التحرير الإسلامي وعدد من المحتجين الآخرين على مجزرة مخيمات النازحين المدنيين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة مساء أمس الأحد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مخيمات النازحين المكتظة بالأطفال والنساء والمدنيين بعدة صواريخ استهدفت خيامهم المنصوبة في مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم في مجزرة ضمن العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وندد المتظاهرون في مدينة إسطنبول التركية بالمذبحة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وطالبوا بوقف المجازر الإسرائيلية والحرب المتواصلة على الفلسطينيين، وفك الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتواصل الآلة الحربية الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر؛ مما أدى إلى استشهاد نحو 36 ألف فاسطيني إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن التدمير الهائل في البنى التحتية في عموم محافظات القطاع ومدنه، والتسبب في مجاعة كارثية بسبب الحصار الخانق، بحسب منظمات أممية ودولية.