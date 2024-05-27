مصر تعلن استشهاد فرد أمن في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي في رفح

أعلن المتحدث العسكري المصري استشهاد أحد “العناصر” المكلفة بالتأمين على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري في بيان، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة المصرية “تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين”.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تبادل إطلاق النار على الحدود مع مصر تم بالأسلحة دون اشتراك الدبابات “ولم تقع إصابات بين الجنود الإسرائيليين”.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر لم تسمها، أن الجانب المصري هو من “بدأ بإطلاق النار” على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديًّا مصريًّا قُتل في تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين عند معبر رفح، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات في الجانب الإسرائيلي.

بدوره قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ضابطًا كبيرًا في الجيش الإسرائيلي وأعضاء بالشاباك تحدثوا مع زملائهم المصريين في الساعات الماضية بعد الواقعة، مؤكدًا إجراء تحقيق مشترك بين الطرفين للتوصل إلى تفاهم حول الحادث ومنع تدهور العلاقات.