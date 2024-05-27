ناشط كويتي يروي تفاصيل مؤثرة عن زيارته لغزة خلال مشاركته في منتدى الجزيرة (فيديو)

روى ناشط حقوق الإنسان الكويتي الدكتور محمد الكندري تفاصيل مؤثرة عن زيارته إلى قطاع غزة مع وفد من الأطباء الكويتيين، خلال مشاركته في منتدى الجزيرة الخامس عشر.

وأكد الكندري أن ما يشاهده الناس من خلال الصور ومقاطع “الفيديو” لا يمثل سوى جزء بسيط من واقع ما يحدث.

وأضاف أنه يتذكر مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي فور سماعه لصوت الطائرات المدنية.

وقال: “كل أصناف الموت موجودة في غزة، لقد ماتت الناس بكل طريقة يمكنكم تخيلها”.

وأوضح أن الكارثة الأكبر الآن هي التأثير النفسي لما حدث على سكان وأهالي قطاع غزة، خاصة من الأطفال.

وقال الكندري إنه شاهد طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تقريبًا تقف مع شقيقها الأصغر، 4 سنوات تقريبًا، في الظلام الدامس ووسط القصف لتبيع ما يمكنها بيعها والحصول على مبالغ يسيرة لتوفير الطعام لأسرتها.

وأضاف أن لدى أهالي قطاع غزة قوة غريبة وإصرارًا على الصمود رغم كل صنوف المعاناة، والمصاعب التي تواجههم.

وروى ما حدث معه ذات مرة، عندما أصر أحد الأهالي على تقديم كوب من الشاي له على ركام منزله المدمر.

ودعا الكندري إلى ضرورة التصرف بسرعة من أجل محاولة تخفيف آثار الحرب على أهالي القطاع، خاصة الأطفال الذين شهدوا أمرًا “مخيفًا ومهولًا”.

والدكتور محمد الكندري هو أستاذ جامعي ومصور فوتوغرافي. تتركز اهتماماته في العمل الخيري والإغاثي والإنساني ونشر الوعي بهذا الجانب، وأسهم في العشرات من الرحلات الإغاثية لمخيمات اللاجئين والنازحين في دول عدة.

ونجح الكندري في جمع قرابة 15 مليون دولار لصالح قطاع غزة بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة من خلال حملة “صمود غزة” التي أسهم في إطلاقها بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.